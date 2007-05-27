Сергей Прядкин: «С сезона-2020/21 клубы не смогут выйти в РПЛ, если не будет своего стадиона»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 клубы не смогут выступать в премьер-лиге, если не будут иметь стадион, отвечающий требованиям РПЛ.

«Футболисты не будут играть у себя, а будут проводить матчи в Саранске. Хочу сказать, что следующий сезон – последний, когда клуб может использовать не свою арену, а ту, которая была готова к чемпионату мира.

Мы хотим внести это в прохождение лицензирования. Каждый клуб должен играть на родном стадионе. Если арены не будет, то клуб не выйдет в премьер-лигу», – сказал Прядкин.