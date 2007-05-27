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    Сергей Прядкин: «С сезона-2020/21 клубы не смогут выйти в РПЛ, если не будет своего стадиона»

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ стадионы ФК Тамбов Р-Спорт Футбол

    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 клубы не смогут выступать в премьер-лиге, если не будут иметь стадион, отвечающий требованиям РПЛ. 

    «Футболисты «Тамбова» не будут играть у себя, а будут проводить матчи в Саранске. Хочу сказать, что следующий сезон – последний, когда клуб может использовать не свою арену, а ту, которая была готова к чемпионату мира.

    Мы хотим внести это в прохождение лицензирования. Каждый клуб должен играть на родном стадионе. Если арены не будет, то клуб не выйдет в премьер-лигу», – сказал Прядкин.

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