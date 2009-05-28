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    «Унион Берлин» впервые в истории вышел в бундеслигу. «Штутгарт» вылетел

    Теги Штутгарт бундеслига Германия результаты Унион Берлин Д2 Германия Футбол

    «Унион Берлин» одолел «Штутгарт» в стыковых матчах за место в бундеслиге (2:2, 0:0) по сумме двух встреч благодаря голам на чужом поле.

    Берлинская команда впервые в своей истории сыграет в бундеслиге и пробилась в высший дивизион немецкого футбола впервые после объединения Германии в 1990 году.

    До объединения Германии «Унион Берлин» выступал в чемпионате ГДР, в сезоне-1988/1989 клуб вылетел из высшей лиги.

     В минувшем сезоне «Унион Берлин» занял 3-е место во второй бундеслиге и получил право сыграть в стыковых матчах.

    «Штутгарт», таким образом, вновь вылетел во вторую бундеслигу после двух сезонов после возвращения в элитный дивизион.

    Чемпионат Германии

    Ответный стыковой матч

    Унион Берлин – Штутгарт 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    27 мая, 21.30, «Альте Ферстерай»
    превью матча онлайн статистика
    Унион БерлинГикевич, Фридрих, Райхель, Рюэрсон, Хюбнер, Премель, Шмидебах, Жуль (Паренсен, 90), Хартель (Меес, 65), Абдуллахи (Гогия, 82), Андерссон.
    ШтутгартЦилер, Кабак, Аого, Павар, Бадштубер, Аскасибар, Гентнер, Аколо, Цубер (Кастро, 68), Гонсалес (Гомес, 46), Донис (Дидави, 60).
    Предупреждения:
    Шмидебах (51), Гентнер (72), Фридрих (90).

    Первый матч: 2:2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.


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