«Унион Берлин» впервые в истории вышел в бундеслигу. «Штутгарт» вылетел

«Унион Берлин» одолел «Штутгарт» в стыковых матчах за место в бундеслиге (2:2, 0:0) по сумме двух встреч благодаря голам на чужом поле.
Берлинская команда впервые в своей истории сыграет в бундеслиге и пробилась в высший дивизион немецкого футбола впервые после объединения Германии в 1990 году.
До объединения Германии «Унион Берлин» выступал в чемпионате ГДР, в сезоне-1988/1989 клуб вылетел из высшей лиги.
В минувшем сезоне «Унион Берлин» занял 3-е место во второй бундеслиге и получил право сыграть в стыковых матчах.
«Штутгарт», таким образом, вновь вылетел во вторую бундеслигу после двух сезонов после возвращения в элитный дивизион.
Чемпионат Германии
Ответный стыковой матч
- Дата проведения
- 27 мая, 21.30, «Альте Ферстерай»
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Унион Берлин –
Гикевич, Фридрих, Райхель, Рюэрсон, Хюбнер, Премель, Шмидебах, Жуль (Паренсен, 90), Хартель (Меес, 65), Абдуллахи (Гогия, 82), Андерссон.
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Штутгарт –
Цилер, Кабак, Аого, Павар, Бадштубер, Аскасибар, Гентнер, Аколо, Цубер (Кастро, 68), Гонсалес (Гомес, 46), Донис (Дидави, 60).
Первый матч: 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.