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    Евгений Кузнецов: «Никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться»

    Теги Сборная России по хоккею Вашингтон НХЛ чемпионат мира Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал появившееся видео, на котором он запечатлен рядом с порошком белого цвета.

    «Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной.

    Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

    Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения.

    Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее.

    Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», – заявил Кузнецов.

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