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    «Слован» покинул КХЛ

    Теги чемпионат Словакии Слован КХЛ Хоккей

    «Слован» не сыграет в следующем сезоне КХЛ.

    Об этом рассказал член совета директоров клуба Юрай Широки-младший.

    «Мы не смогли найти инвестора для участия в чемпионате КХЛ и сообщили об этом руководству лиги», – заявил Широки.

    До конца мая «Слован» подаст заявку на вступление в чемпионат Словакии.

    Клуб выступал в КХЛ с сезона-2012/13. За семь лет в лиге «Слован» дважды попадал в плей-офф, уступая в первом раунде.

    В прошлом сезоне «Слован» занял последнее место в Западной конференции, набрав 33 очка в 62 матчах.

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