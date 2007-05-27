Хоккеистка Ананьина: «В поражении сборной виноват Змей Горыныч – ФХР, КХЛ и СКА с ЦСКА»

Участница Олимпийских игр 2010 года, бронзовый призер ЧМ-2013 среди женских команд Екатерина Ананьина поделилась мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2019.

«Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, аж целых три причины!

1. ФХР – потому что в угоду интересов сборной нагибает лигу.

2. КХЛ – потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные клубы.

3. СКА и – потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах.

Вот этот Змей Горыныч с тремя головами и одним хвостом, который во всем виноват!

А вы на Воробьева баллоны катите. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на прием к врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование на предмет внутренних заболеваний организма, правда?

И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку – вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в отечественном хоккее и из-за которой мы обречены раз за разом гнать на ЧМ всех звездных хоккеистов, вылетевших из Кубка Стэнли в 1-2 раунде, а потом проигрывать в 1/4, 1/2, финале сборным стран, у которых нет ни такого количества звезд, ни такой хоккейной лиги, ни такого количества граждан в стране, ни такого количества нефти, газа и бабла, как есть у нас.

Хотите сильную сборную? Создайте сильную лигу! Хотите сильную лигу? Создайте равные условия! Хотите равные условия? Обратите внимание на власть!

Ведь это же власть должна создавать равные условия в стране – для жизни, труда, спорта, отдыха? Или бедняга опять Воробьев?» – написала Ананьина в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eкатерина Ананьина (@katerinka913) 26 Май 2019 в 3:52 PDT

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