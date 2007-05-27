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    Хоккеистка Ананьина: «В поражении сборной виноват Змей Горыныч – ФХР, КХЛ и СКА с ЦСКА»

    Теги ЦСКА СКА ФХР Сборная России по хоккею Илья Воробьев Владислав Третьяк Сборная Финляндии по хоккею женский хоккей Дмитрий Чернышенко Кубок Первого канала КХЛ чемпионат мира Екатерина Ананьина Хоккей

    Участница Олимпийских игр 2010 года, бронзовый призер ЧМ-2013 среди женских команд Екатерина Ананьина поделилась мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2019.

    «Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, аж целых три причины!

    1. ФХР – потому что в угоду интересов сборной нагибает лигу.

    2. КХЛ – потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные клубы.

    3. СКА и ЦСКА – потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах.

    Вот этот Змей Горыныч с тремя головами и одним хвостом, который во всем виноват!

    А вы на Воробьева баллоны катите. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на прием к врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование на предмет внутренних заболеваний организма, правда?

    И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на Кубок Первого Канала (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку – вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в отечественном хоккее и из-за которой мы обречены раз за разом гнать на ЧМ всех звездных хоккеистов, вылетевших из Кубка Стэнли в 1-2 раунде, а потом проигрывать в 1/4, 1/2, финале сборным стран, у которых нет ни такого количества звезд, ни такой хоккейной лиги, ни такого количества граждан в стране, ни такого количества нефти, газа и бабла, как есть у нас.

    Хотите сильную сборную? Создайте сильную лигу! Хотите сильную лигу? Создайте равные условия! Хотите равные условия? Обратите внимание на власть!

    Ведь это же власть должна создавать равные условия в стране – для жизни, труда, спорта, отдыха? Или бедняга опять Воробьев?» – написала Ананьина в инстаграме.

     
     
     
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    Публикация от Eкатерина Ананьина (@katerinka913)

    Хватит хейтить тренера сборной. Мы играли в лучший хоккей за много лет

    Лучший – Василевский, худшие – Овечкин и Ковальчук. Оценки сборной за ЧМ

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