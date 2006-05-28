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    Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны» в случае отставки Вальверде

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Роберто Мартинес Футбол

    «Барселона» прорабатывает кандидатуры на пост главного тренера на случай увольнения Эрнесто Вальверде.

    Основным претендентом является главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. «Барса» уже контактировала с ним, утверждает Diario Sport.

    В ближайшие дни руководители «Барселоны» встретятся с Вальверде, чтобы проанализировать произошедшее в этом сезоне и обсудить планы на будущее. Менеджеры хотят понять позицию Вальверде: намерен ли он продолжить работу в «Барсе».

    Если же руководство захочет отправить Вальверде в отставку, клуб хочет решить все мирным путем – через расторжение контракта по обоюдному согласию. «Барсу» смущает негативный имидж, сложившийся вокруг тренера.

    Что касается Мартинеса, он понимает, что в «Барселоне» на него рассчитывают как на основного претендента в случае отставки Вальверде, и готов согласиться на потенциальное предложение.

    Мартинес – каталонец. Он родился в городе Балагер на западе автономного сообщества.


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