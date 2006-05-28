Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны» в случае отставки Вальверде

прорабатывает кандидатуры на пост главного тренера на случай увольнения .

Основным претендентом является главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. «Барса» уже контактировала с ним, утверждает Diario Sport.

В ближайшие дни руководители «Барселоны» встретятся с Вальверде, чтобы проанализировать произошедшее в этом сезоне и обсудить планы на будущее. Менеджеры хотят понять позицию Вальверде: намерен ли он продолжить работу в «Барсе».

Если же руководство захочет отправить Вальверде в отставку, клуб хочет решить все мирным путем – через расторжение контракта по обоюдному согласию. «Барсу» смущает негативный имидж, сложившийся вокруг тренера.

Что касается Мартинеса, он понимает, что в «Барселоне» на него рассчитывают как на основного претендента в случае отставки Вальверде, и готов согласиться на потенциальное предложение.

Мартинес – каталонец. Он родился в городе Балагер на западе автономного сообщества.