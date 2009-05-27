«Рубин» предлагал Бердыеву сократить зарплату в 10 раз – до 300-400 тысяч евро в год

в ближайшее время планирует определиться с задачами команды и тренером на следующий сезон чемпионата России.

По информации «Бизнесс Online», руководство казанского клуба предлагало главному тренеру пойти на сокращение заработной платы почти в 10 раз – с 3 млн евро в год до 300-400 тысяч евро.

Сам Бердыев сообщал клубу, что готов пойти на понижение, но не известно о размерах уступки.

В казанском клубе настраиваются на уход специалиста. Спонсорам не понравилось, что Бердыев ранее отказался пойти на понижение зарплаты, а заговорил об этом только под конец сезона.

На данный момент Бердыев получает в 3 миллиона евро в год, а его штаб (Иван Данильянц, Александр Мацюра, Якуб Уразсахатов и Владимир Кулаев) – 1,5 миллиона.

Зарплата всех игроков клуба составляет 6 миллионов.