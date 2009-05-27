Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Рубин» предлагал Бердыеву сократить зарплату в 10 раз – до 300-400 тысяч евро в год

    Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия бизнес Владимир Кулаев Иван Данильянц Футбол

    «Рубин» в ближайшее время планирует определиться с задачами команды и тренером на следующий сезон чемпионата России.

    По информации «Бизнесс Online», руководство казанского клуба предлагало главному тренеру Курбану Бердыеву пойти на сокращение заработной платы почти в 10 раз – с 3 млн евро в год до 300-400 тысяч евро.

    Сам Бердыев сообщал клубу, что готов пойти на понижение, но не известно о размерах уступки. 

    В казанском клубе настраиваются на уход специалиста. Спонсорам не понравилось, что Бердыев ранее отказался пойти на понижение зарплаты, а заговорил об этом только под конец сезона.

    На данный момент Бердыев получает в «Рубине» 3 миллиона евро в год, а его штаб (Иван Данильянц, Александр Мацюра, Якуб Уразсахатов и Владимир Кулаев) – 1,5 миллиона.

    Зарплата всех игроков клуба составляет 6 миллионов. 

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться