«Рубин» предлагал Бердыеву сократить зарплату в 10 раз – до 300-400 тысяч евро в год

«Рубин» в ближайшее время планирует определиться с задачами команды и тренером на следующий сезон чемпионата России.
По информации «Бизнесс Online», руководство казанского клуба предлагало главному тренеру Курбану Бердыеву пойти на сокращение заработной платы почти в 10 раз – с 3 млн евро в год до 300-400 тысяч евро.
Сам Бердыев сообщал клубу, что готов пойти на понижение, но не известно о размерах уступки.
В казанском клубе настраиваются на уход специалиста. Спонсорам не понравилось, что Бердыев ранее отказался пойти на понижение зарплаты, а заговорил об этом только под конец сезона.
На данный момент Бердыев получает в «Рубине» 3 миллиона евро в год, а его штаб (Иван Данильянц, Александр Мацюра, Якуб Уразсахатов и Владимир Кулаев) – 1,5 миллиона.
Зарплата всех игроков клуба составляет 6 миллионов.