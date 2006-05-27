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    «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» примут участие в летнем Кубке «Матч Премьер»

    Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Краснодар Кубок Матч Премьер Футбол

    Летом «Матч Премьер» планирует провести новый турнир с участием клубов РПЛ.

    Летний Кубок «Матч Премьер» пройдет в Австрии с 26 июня по 7 июля. В нем, как планируется, примут участие четыре клуба: «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

    Предварительные данные по турниру опубликовал «Краснодар». Ранее материал о Кубке «Матч Премьер» появился на сайте телеканала «Матч ТВ», однако сейчас страница недоступна.

    Также «Краснодар» опубликовал расписание своих матчей: 27 июня команда встретится с ЦСКА, 30 июня – с «Ростовом» и 4 июля – со «Спартаком». 

    Зимой Кубок «Матч Премьер» проводился в Катаре. Его победителем стал «Спартак», а участвовали также «Ростов», «Локомотив» и «Зенит».


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