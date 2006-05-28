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    Леонид Слуцкий: «В Голландии можно представить, что футболист сделает каминг-аут. В России – сложнее»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс премьер-лига Россия светская хроника Олег Яровинский ЛГБТ Футбол

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил права ЛГБТ в Голландии и России.

    – В Голландии можно представить, что футболист признается в том, что он гей?

    – Можно, наверное. Но вряд ли это что-то для кого-то изменит.

    – А в России можно представить такое?

    – В России сложнее, безусловно.

    Мы вчера были в тюрьме. Здесь есть такие Team Activities, кто-то играл с бабушками в доме престарелых в бинго, кто-то собирал насосы, а наша группа попала в тюрьму.

    Первое, что меня убило наповал – у них искусственное поле лучше, чем в моей школе в Волгограде. Это уже было обидно, скажу честно.

    Олег Яровинский решил подшутить над одним из заключенных, подошел и спросил: «Скажи честно, сколько человек ты завалил?»

    Он говорит: «Одного всего-навсего». Ну то есть он сразу попал на убийцу, и человек сразу ему признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Для них это не является чем-то таким, – рассказал Слуцкий.

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