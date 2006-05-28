Леонид Слуцкий: «В Голландии можно представить, что футболист сделает каминг-аут. В России – сложнее»

Главный тренер Леонид Слуцкий оценил права ЛГБТ в Голландии и России.

– В Голландии можно представить, что футболист признается в том, что он гей?

– Можно, наверное. Но вряд ли это что-то для кого-то изменит.

– А в России можно представить такое?

– В России сложнее, безусловно.

Мы вчера были в тюрьме. Здесь есть такие Team Activities, кто-то играл с бабушками в доме престарелых в бинго, кто-то собирал насосы, а наша группа попала в тюрьму.

Первое, что меня убило наповал – у них искусственное поле лучше, чем в моей школе в Волгограде. Это уже было обидно, скажу честно.

Олег Яровинский решил подшутить над одним из заключенных, подошел и спросил: «Скажи честно, сколько человек ты завалил?»

Он говорит: «Одного всего-навсего». Ну то есть он сразу попал на убийцу, и человек сразу ему признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Для них это не является чем-то таким, – рассказал Слуцкий.