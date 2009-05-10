👑Лучшая лига мира правит в еврокубках и другие новости утра

1. В финале Лиги Европы встретятся «Арсенал» и «Челси». Эмери и Сарри в шаге от трофея в своем дебютном сезоне в Англии.

АПЛ творит историю – впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны. Есть еще сомнения, какая лига лучшая в мире?

Для Эмери это четвертый финал ЛЕ в карьере, три предыдущих он выиграл.

2. В первом финальном матче Восточной конференции плей-офф НХЛ «Бостон» обыграл «Каролину». Андрей Свечников сделал голевую передачу и атаковал самого Здено Хару, но все решили две вспышки «Брюинс» в третьем периоде.

3. Новак Джокович, Роджер Федерер, Саша Зверев и Рафаэль Надаль вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде. Все результаты – здесь.

На женском турнире первая ракетка мира Наоми Осака проиграла Белинде Бенчич. Остальные результаты.

4. Иван Ракитич вляпался в неприятную историю – «Барселоне» не понравились фотографии улыбающегося хорвата на ярмарке в Севилье. Впрочем, игрока уже готов приютить «Интер», заплатить придется 50-60 миллионов евро.

5. «Барсу», помимо Ракитича, могут покинуть летом Малком, Умтити и еще ряд игроков. Будущее Эрнесто Вальверде тоже под вопросом, а возможным преемником называют Роналда Кумана. Вдобавок ко всему Луис Суарес вынужден лечь на операцию и в этом сезоне больше не сыграет.

6. В плей-офф НБА «Филадельфия» на своей площадке сравняла счет в серии с «Торонто» (3-3). Будет седьмой матч.

7. Нападающий сборной Канады Джон Таварес не сыграет на хоккейном ЧМ-2019 из-за травмы.

8. Эден Азар не теряет надежд летом перейти в «Реал», несмотря на трансферный бан для лондонцев.

9. «Ак Барс» предложил контракты нападающим Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому.

10. Победитель первенства Олимп-ФНЛ в этом сезоне получит 4 миллиона рублей призовых. Все участники гарантированно получат по миллиону.

11. Немецкий велогонщик Марсель Киттель расторг контракт с Katusha-Alpecin и взял перерыв в карьере.

12. В плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал, «Зенит» повел в серии с «Локомотивом-Кубань».

Цитата дня

«Жене явился дух его бабушки, потом они узнали, что недалеко от их коттеджа кладбище». Лучший инсайд в истории футбола от Геннадия Орлова.