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    👑Лучшая лига мира правит в еврокубках и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. В финале Лиги Европы встретятся «Арсенал» и «Челси». Эмери и Сарри в шаге от трофея в своем дебютном сезоне в Англии.

    АПЛ творит историю – впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны. Есть еще сомнения, какая лига лучшая в мире? 

    Для Эмери это четвертый финал ЛЕ в карьере, три предыдущих он выиграл.

    2. В первом финальном матче Восточной конференции плей-офф НХЛ «Бостон» обыграл «Каролину». Андрей Свечников сделал голевую передачу и атаковал самого Здено Хару, но все решили две вспышки «Брюинс» в третьем периоде. 

    3. Новак Джокович, Роджер Федерер, Саша Зверев и Рафаэль Надаль вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде. Все результаты – здесь.

    На женском турнире первая ракетка мира Наоми Осака проиграла Белинде Бенчич. Остальные результаты.

    4. Иван Ракитич вляпался в неприятную историю – «Барселоне» не понравились фотографии улыбающегося хорвата на ярмарке в Севилье. Впрочем, игрока уже готов приютить «Интер», заплатить придется 50-60 миллионов евро.

    5. «Барсу», помимо Ракитича, могут покинуть летом Малком, Умтити и еще ряд игроков. Будущее Эрнесто Вальверде тоже под вопросом, а возможным преемником называют Роналда Кумана. Вдобавок ко всему Луис Суарес вынужден лечь на операцию и в этом сезоне больше не сыграет.

    6. В плей-офф НБА «Филадельфия» на своей площадке сравняла счет в серии с «Торонто» (3-3). Будет седьмой матч. 

    7. Нападающий сборной Канады Джон Таварес не сыграет на хоккейном ЧМ-2019 из-за травмы.

    8. Эден Азар не теряет надежд летом перейти в «Реал», несмотря на трансферный бан для лондонцев.

    9. «Ак Барс» предложил контракты нападающим Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому.

    10. Победитель первенства Олимп-ФНЛ в этом сезоне получит 4 миллиона рублей призовых. Все участники гарантированно получат по миллиону.

    11. Немецкий велогонщик Марсель Киттель расторг контракт с Katusha-Alpecin и взял перерыв в карьере.

    12. В плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал, «Зенит» повел в серии с «Локомотивом-Кубань».

    Цитата дня

    «Жене явился дух его бабушки, потом они узнали, что недалеко от их коттеджа кладбище». Лучший инсайд в истории футбола от Геннадия Орлова.

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