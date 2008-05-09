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    «Барселона» и Вальверде летом могут расторгнуть контракт без компенсации

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига Футбол

    Стали известны детали контракта «Барселоны» и главного тренера Эрнесто Вальверде.

    По информации Sport.es, каталонский клуб может отправить в отставку 55-летнего специалиста ближайшим летом без каких-либо компенсаций за оставшийся год контракта.

    Новый договор, который был подписан в феврале, предусматривает, что и тренер, и клуб имеют возможность расторгнуть его в одностороннем порядке без финансовых претензий.

    Вальверде возглавляет «Барселону» с лета 2017 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» может пригласить главного тренера сборной Голландии Роналда Кумана.

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