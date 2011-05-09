As: Умтити, Малком, Ракитич и еще 7 игроков могут уйти из «Барселоны» летом

«Барселону» по окончании сезона могут покинуть около десяти футболистов, сообщает As.

Точно уйдут из команды арендованные Джейсон Мурильо и . Первый вернется в «Валенсию», второй – в «Сассуоло».

Покинет каталонский клуб и Томас Вермален. Намерен сменить команду голкипер Яспер Силлессен, за которого хочет получить 30 миллионов евро.

Клуб ищет покупателя для полузащитника . Его могут продать за 100 миллионов евро.

Возможен уход из «Барселоны» защитника , особенно в случае покупки капитана «Аякса» Маттейса де Лигта.

Клуб также готов продать вингера Малкома в случае выгодного предложения – минимум 35 млн евро.

Хавбек Иван Ракитич может летом перейти в другой клуб. По информации Mundo Deportivo, речь идет об «Интере».

Под вопросом будущее в команде Рафиньи Алькантары. «Арсенал» вряд ли выкупит , но каталонцы могут расстаться и с ним.