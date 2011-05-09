As: Умтити, Малком, Ракитич и еще 7 игроков могут уйти из «Барселоны» летом

«Барселону» по окончании сезона могут покинуть около десяти футболистов, сообщает As.
Точно уйдут из команды арендованные Джейсон Мурильо и Кевин-Принс Боатенг. Первый вернется в «Валенсию», второй – в «Сассуоло».
Покинет каталонский клуб и Томас Вермален. Намерен сменить команду голкипер Яспер Силлессен, за которого «Барселона» хочет получить 30 миллионов евро.
Клуб ищет покупателя для полузащитника Филиппе Коутиньо. Его могут продать за 100 миллионов евро.
Возможен уход из «Барселоны» защитника Самюэля Умтити, особенно в случае покупки капитана «Аякса» Маттейса де Лигта.
Клуб также готов продать вингера Малкома в случае выгодного предложения – минимум 35 млн евро.
Хавбек Иван Ракитич может летом перейти в другой клуб. По информации Mundo Deportivo, речь идет об «Интере».
Под вопросом будущее в команде Рафиньи Алькантары. «Арсенал» вряд ли выкупит Дениса Суареса, но каталонцы могут расстаться и с ним.