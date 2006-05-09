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    Таварес пропустит ЧМ-2019 из-за травмы

    Теги травмы Торонто Сборная Канады по хоккею НХЛ Джон Таварес чемпионат мира Джейсон Боттерилл Хоккей

    Нападающий сборной Канады Джон Таварес не сыграет на ЧМ-2019.

    Об этом официально сообщили в федерации хоккея Канады.

    Хоккеист пропустит турнир из-за повреждения, полученного на тренировке.

    «Мы расстроены, что Джон не сможет принять участие в турнире.

    Мы связались с «Торонто» и согласились, что игроку лучше вернуться домой для дальнейшего медицинского обследования.

    Мы знаем, что Джон был рад шансу вновь надеть форму сборной Канады», – заявил генеральный менеджер национальной команды Джейсон Боттерилл.

    10 мая сборная Канады встретится с командой Финляндии.

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