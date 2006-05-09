Таварес пропустит ЧМ-2019 из-за травмы

Нападающий сборной Канады Джон Таварес не сыграет на ЧМ-2019.

Об этом официально сообщили в федерации хоккея Канады.

Хоккеист пропустит турнир из-за повреждения, полученного на тренировке.

«Мы расстроены, что Джон не сможет принять участие в турнире.

Мы связались с и согласились, что игроку лучше вернуться домой для дальнейшего медицинского обследования.

Мы знаем, что Джон был рад шансу вновь надеть форму сборной Канады», – заявил генеральный менеджер национальной команды Джейсон Боттерилл.

10 мая сборная Канады встретится с командой Финляндии.