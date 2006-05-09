Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Лига Европы. 1/2 финала. Трансляция. «Арсенал» в гостях у «Валенсии», «Челси» сыграет с «Айнтрахтом»

    Теги Айнтрахт Франкфурт Челси Валенсия Лига Европы Арсенал результаты Футбол

    Сегодня пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.

    «Арсенал» в гостях сыграет с «Валенсией», «Челси» примет «Айнтрахт».

    В этой новости Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию игры «Валенсия» – «Арсенал» в прямом эфире. Также доступна текстовая трансляция матча «Аякс» – «Тоттенхэм».

    Лига Европы

    1/2 финала

    Ответные матчи

    Валенсия Испания – Арсенал Англия
    Дата проведения
    9 мая, 22.00, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 1:3

    Челси Англия – Айнтрахт Ф Германия
    Дата проведения
    9 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 1:1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Лиги Европы

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться