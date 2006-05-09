Лига Европы. 1/2 финала. Трансляция. «Арсенал» в гостях у «Валенсии», «Челси» сыграет с «Айнтрахтом»

Сегодня пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.
«Арсенал» в гостях сыграет с «Валенсией», «Челси» примет «Айнтрахт».
В этой новости Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию игры «Валенсия» – «Арсенал» в прямом эфире. Также доступна текстовая трансляция матча «Аякс» – «Тоттенхэм».
Лига Европы
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Месталья»
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.