Лига Европы. 1/2 финала. Трансляция. «Арсенал» в гостях у «Валенсии», «Челси» сыграет с «Айнтрахтом»

Сегодня пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.

«Арсенал» в гостях сыграет с «Валенсией», примет «Айнтрахт».

В этой новости Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию игры «Валенсия» – «Арсенал» в прямом эфире. Также доступна текстовая трансляция матча «Аякс» – «Тоттенхэм».

Лига Европы

1/2 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:3

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы