Мадрид (ATP). 1/8 финала. Джокович сыграет с Шарди, Федерер – с Монфисом, Надаль – с Тиафу

В четверг в Мадриде начиная с 15:00 по Москве свои матчи проведут Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
5 – 11 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 279 270 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 9 мая, 13.09
- Дата проведения
- 9 мая, 14.30
- Дата проведения
- 9 мая, 15.00
- Дата проведения
- 9 мая, 16.00
- Дата проведения
- 9 мая, 17.00
- Дата проведения
- 9 мая, 17.30
- Дата проведения
- 9 мая, 18.30
- Дата проведения
- 9 мая, 21.00