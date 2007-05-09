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    Мадрид (ATP). 1/8 финала. Джокович сыграет с Шарди, Федерер – с Монфисом, Надаль – с Тиафу

    Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

    В четверг в Мадриде начиная с 15:00 по Москве свои матчи проведут Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

    Сетка турнира здесь.

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    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    5 – 11 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 7 279 270 евро

    Открытые корты, грунт

    Третий круг

    Ласло Дьере (Сербия) Марин Чилич (Хорватия)
    6:4|2:1
    Дата проведения
    9 мая, 13.09
    Онлайн матча

    Фабио Фоньини (Италия) Доминик Тим (Австрия)
    Дата проведения
    9 мая, 14.30
    Онлайн матча

    Новак Джокович (Сербия) Жереми Шарди (Франция)
    Дата проведения
    9 мая, 15.00
    Онлайн матча

    Кеи Нисикори (Япония) Стэн Вавринка (Швейцария)
    Дата проведения
    9 мая, 16.00
    Онлайн матча

    Роджер Федерер (Швейцария) Гаэль Монфис (Франция)
    Дата проведения
    9 мая, 17.00
    Онлайн матча

    Стефанос Циципас (Греция) Фернандо Вердаско (Испания)
    Дата проведения
    9 мая, 17.30
    Онлайн матча

    Хуберт Хуркач (Польша) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    9 мая, 18.30
    Онлайн матча

    Фрэнсис Тиафу (США) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    9 мая, 21.00
    Онлайн матча

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