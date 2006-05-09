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    Призовой фонд ФНЛ – 30 млн рублей, победитель получит 4 млн, все участники – по 1 млн

    Теги премьер-лига Россия бизнес Олимп-ФНЛ Томь ФК Тамбов Сочи Футбол

    По итогам сезона-2018/19 впервые в истории ФНЛ между участниками распределят призовой фонд.

    Это было решено на заседании общего собрания Олимп-ФНЛ в Доме футбола на Таганке.

    Призовой фонд ФНЛ-2018/19 составит 30 млн рублей. Каждый из 20 участников турнира гарантированно получит по 1 миллиону рублей.

    Победитель турнира получит дополнительно еще 3 миллиона рублей, серебряный призер – 2 миллиона рублей. Таким образом, в сумме клубу-чемпиону полагается 4 млн.

    По одному дополнительному миллиону получат команды, занявшие места с 3-го по 7-е включительно. 

    Лидером ФНЛ-2018/19 за три тура до окончания чемпионата является «Сочи» (67 очков). Следом идут «Тамбов» (67) и «Томь» (60).

    Таблица и статистика Олимп-ФНЛ

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