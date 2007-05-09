Орлов об уходе Гарая из «Зенита»: «Жене явился дух его бабушки, потом они узнали, что недалеко от их коттеджа кладбище»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что повлияло на решение защитника Эсекиэля Гарая уйти из в «Валенсию».

Аргентинец выступал в России с 2014 по 2016 год. С он стал чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка России.

«Семья Гарая жила в коттедже в Санкт-Петербурге. Однажды они сделали семейную фотографию, и на этой фотографии отразился какой-то дух. Об этом рассказывала их няня.

Сам Гарай из коренных аргентинских индейцев-аборигенов. А жена Гарая [Тамара Горро] – телеведущая в Испании, вся страна следила за их отношениями. Потом она сказала, что на этой фотографии изображен дух его бабушки.

Она (бабушка) не раз появлялась, потом они узнали, что недалеко от коттеджа, который выделил для семьи Гарая, расположено [Лахтинское] кладбище.

Это был очень роскошный район, который называется Северный Версаль. Там очень красивые коттеджи. «Зенит» тогда сам предложил Гараю этот коттедж. Из футболистов там жила только семья Гарая.

Жена Гарая стала бояться и все время просила няню оставаться у них дома ночевать. Эта история в какой-то степени повлияла на уход Гарая из «Зенита».

Его жена очень хотела уехать из России и вернуться на работу в Валенсию. Вот такая мистическая история, тут хочешь верь, а хочешь не верь», – сказал Орлов.