«Ак Барс» предложил контракты Шипачеву и Кагарлицкому

предложил контракты форвардам Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что он не принял предложение московского о новом контракте.

Срок контракта Шипачева с московским клубом рассчитан до конца следующего сезона. Однако в связи со сменой юридического лица «Динамо», хоккеисту предстоит подписать новое соглашение.

По информации издания, клуб хочет урезать зарплату игрока. Если Шипачев не подпишет новый контракт, он станет неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Динамо» договорилось о новом контракте с хоккеистом.