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    Киттель расторг контракт с Katusha-Alpecin и взял перерыв в карьере

    Теги велошоссе Katusha-Alpecin Марсель Киттель Велоспорт

    Немецкий велогонщик Марсель Киттель расторг контракт с Katusha-Alpecin и взял перерыв в карьере.

    Киттель перешел в Katusha-Alpecin в 2018 году, но не смог добиться в команде высоких результатов.

    «По моему запросу контракт с Katusha-Alpecin расторгнут. Для меня это было очень сложное решение. Я люблю велоспорт, моя страсть к нему не угасла, но я также знаю, как многого он требует от меня и что мне нужно делать, чтобы быть успешным.

    В последние два месяца я чувствовал себя истощенным. Сейчас я не готов выступать на высшем уровне. Поэтому я решил взять перерыв в карьере и отдохнуть, подумать о своих будущих целях и составить план.

    Хочу поблагодарить команду за 1,5 года постоянной поддержки. Особенно это касается персонала команды. От чистого сердца могу сказать, что они лучшие и самые трудолюбивые люди из тех, которых я когда-либо знал. Мне очень жаль, что я не смог ответить на это победами и хорошими результатами», – рассказал Киттель.

    30-летний Киттель является чемпионом мира в командной гонке. На его счету 14 выигранных этапов «Тур де Франс».

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