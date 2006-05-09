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    Ракитича сфотографировали улыбающимся на ярмарке в Севилье после поражения от «Ливерпуля». «Барса» недовольна

    Теги Барселона Севилья Ла Лига Лига чемпионов фото Иван Ракитич Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич посетил Севильскую ярмарку после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Хавбек воспользовался двухдневным отдыхом, который предоставили команде после этой игры.

    На мероприятии Ракитича с улыбкой на лице сфотографировали вместе с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марией дель Нидо, который выложил фото в соцсети, но затем удалил.

    Как отмечается, правление «Барселоны» недовольно Ракитичем в связи с этой фотографией, поскольку на опубликованном снимке игрок запечатлен улыбающимся после крупного поражения.

    Ракитич выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год.

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