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    🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Впервые в финалах еврокубков сыграют 4 команды из одной страны

    Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов Лига Европы Арсенал Тоттенхэм Футбол

    Определились финалисты Лиги Европы и Лиги чемпионов в этом сезоне. 

    Впервые в истории еврокубков в финальных матчах сыграют четыре команды из одной страны – Англии. Три финалиста представляют Лондон.

    В решающем матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

    «Арсенал» – «Челси» встретятся в финале Лиги Европы. Игра пройдет 29 мая в Баку. 

    В разные годы Италия, Германия и Испания имели по три представителя в финалах еврокубков в одном сезоне.

    Также это 10-й в истории финал Кубка УЕФА / Лиги Европы, в котором встретятся две команды из одной страны, и первый финал для клубов из одного города.

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