🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Впервые в финалах еврокубков сыграют 4 команды из одной страны

Определились финалисты Лиги Европы и Лиги чемпионов в этом сезоне.

Впервые в истории еврокубков в финальных матчах сыграют четыре команды из одной страны – Англии. Три финалиста представляют Лондон.

В решающем матче Лиги чемпионов сыграют и «Тоттенхэм». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

– «Челси» встретятся в финале Лиги Европы. Игра пройдет 29 мая в Баку.

В разные годы Италия, Германия и Испания имели по три представителя в финалах еврокубков в одном сезоне.

Также это 10-й в истории финал Кубка УЕФА / Лиги Европы, в котором встретятся две команды из одной страны, и первый финал для клубов из одного города.