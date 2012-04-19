Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Арсенал», «Челси», «Валенсия» и «Айнтрахт» в полуфинале ЛЕ, «Вашингтон» проиграл «Каролине» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Известны все полуфиналисты Лиги Европы! «Арсенал» сыграет с «Валенсией», а «Челси» – с «Айнтрахтом».

    Немецкий клуб впервые за 39 лет забрался так далеко в еврокубках, а Маурицио Сарри – впервые в карьере.

    2. Кубок Стэнли. «Вашингтон» уступил «Каролине» (1:2), счет в серии стал 2-2. Единственный гол у «столичных» забил Овечкин, а еще одной плохой новостью для действующих обладателей Кубка Стэнли стала травма Оши. Все результаты дня – здесь

    3. Участники ЧМ-2019 по хоккею продолжают формировать свои составы. Сборная США огласила список (пока неполный) игроков, которые примут участие в турнире – в их числе Патрик Кэйн, Джек Айкел и Дилан Ларкин.

    Ондржей Палат, Доминик Симон и Ян Рутта помогут сборной Чехии, а вот легендарного канадца Сидни Кросби мы на мировом первенстве не увидим.

    Сборная России обыграла команду Швейцарии в рамках подготовки к ЧМ.

    4. В баскетбольной Евролиге ЦСКА уступил на своей площадке «Басконии» – первое домашнее поражение московской команды в плей-офф с 2008 года. Все результаты дня – здесь.

    5. В плей-офф НБА «Филадельфия» без травмированного Эмбиида обыграла «Бруклин» и повела в серии 2-1. Все результаты – здесь

    6. Талисманами олимпийской команды России стали кот в виде шапки-ушанки и медведь-матрешка-неваляшка. Угадайте, чья студия стала дизайнером.

    7. В Англии пошли на беспрецедентные меры в борьбе с расизмом – футболисты аж на сутки бойкотируют соцсети!

    8. Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев, оказывается, все еще может угодить за решетку. Следователи не поверили в извинения футболиста перед побитым американцем, дело передано в ГУ МВД.

    9. Президент РФ Владимир Путин призвал французских бизнесменов поддержать участие местного клуба в КХЛ.

    10. «Салават Юлаев» продлит контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным, а Петерис Скудра в ближайшее время может возглавить «Трактор».

    11. Владимир Стогниенко обсудит с Василием Уткиным работу на матчах АПЛ на Rambler

    12. Компания «Уралкалий» опровергла информацию о планах приобрести команду «Формулы-1» «Уильямс».

    13. На турнире в Монте-Карло Даниил Медведев, Новак Джокович и Рафаэль Надаль вышли в четвертьфинал. Все результаты – здесь.

    Цитаты дня.

    «В регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал?» Светлана Макеева – жена футболиста от народа.

    «Мы одетые там. А уже тысяча измененных версий появилась, где мы голые или что-то». Махачев попытался объяснить фото с Хабибом в ванной. Вышло не очень.

    «Может, Туктамышева выучит четверные прыжки. Способности есть у всех, медведи тоже катаются на коньках». Это такой тонкий троллинг от Андрея Букина?

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться