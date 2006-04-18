Стогниенко обсудит с Уткиным работу на матчах АПЛ на Rambler

Комментатор Владимир Стогниенко подтвердил, что войдет в команду руководителей Rambler Group и займется организацией трансляций матчей английской премьер-лиги.

«Все формальности улажены, обо всем договорились. Rambler объявил о переходе. Я тоже могу сказать, что действительно перехожу в Rambler на работу.

Правда, писали, что я совсем уйду из . Это неправда, разумеется. Я больше не буду возглавлять группу новостей спорта, но остаюсь в качестве одного из ведущих программы «Футбол России» и комментатора на больших событиях, если эти комментарии понадобятся.

На Rambler я не буду отвечать буквально за все. Главная моя работа – организовать редакцию комментаторов.

Разумеется, будет и большое количество разного другого контента – «обвязки», аналитические программы, развлекательные, соцсети, YouTube.

Но все-таки наша главная работа – комментарии. Здесь меня не очень интересует какая-то страшная, лютая конкуренция.

Мне главное, нашему отделу нужно, Rambler нужно, чтобы на матчах АПЛ работали профессионалы высочайшего уровня. Поэтому все, кто умеет и любит комментировать английскую премьер-лигу, мне бы хотелось со всеми встретиться и поговорить о работе.

При этом вовсе необязательно переходить совсем, можно работать по совместительству. Аудитория очень пестрая, вкусы у всех разные, и комментаторы будут самые разные.

Сразу скажу, да, я встречусь с Васей (Уткиным – прим. Sports.ru) – тем более что мы живем недалеко друг от друга, и выпью кофе. В самое ближайшее время.

Я сам тоже буду комментировать, но моя задача не в том, чтобы подмять все матчи и стать главным суперкомментатором, нет», – сказал Стогниенко.

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