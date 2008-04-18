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    Андрей Букин: «Может, Туктамышева выучит четверные прыжки. Cпособности есть у всех, медведи тоже катаются на коньках»

    Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Андрей Букин Александра Трусова Фигурное катание

    Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин считает, что Елизавете Туктамышевой не мешает острая конкуренция в сборной России.

    «Я очень рад выступлению Лизы на командном чемпионате мира и не вижу никакой проблемы в обострении конкуренции. Надеюсь, что Мишин и Туктамышева придут к правильному решению.

    Алексей Николаевич — умный человек, да и она уже не маленькая девочка. Она была уверена в своих силах и сильно выступила в концовке сезона. Если бы не болезнь перед чемпионатом России, таких разговоров бы не было.

    Конечно, нет предела совершенству. Пусть растет и дальше, может, выучит четверные прыжки, буду только рад. Если на это способны Трусова и другие девочки, то почему она не может? Думаю, способности есть у всех: медведи тоже катаются на коньках.

    Нэтан Чен тренируется дистанционно, но при этом выполняет четыре разных четверных. Улучшить можно все — качество программы, технику, эмоциональную составляющую», – рассказал Букин.

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