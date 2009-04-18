Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Уралкалий» не намерен приобретать «Уильямс»

    Теги Гран-при Китая Уильямс Формула-1 АРТ Формула-2 Никита Мазепин Авто

    Компания «Уралкалий», основным акционером которой является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, не ведет переговоры о покупке команды «Уильямс», сообщает ТАСС. Сын Дмитрия Мазепина Никита в настоящее время является пилотом команды «АРТ» в «Формуле-2».

    «Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. «Уралкалий» не ведет никаких переговоров относительно покупки команды «Уильямс», – заявил представитель компании.

    Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров между Мазепиным-старшим и руководством «Уильямса» о покупке коллектива прошел на Гран-при Китая.

    В «Формулу-1» рвется еще один русский миллиардер. Пытается купить команду для сына

    Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»

    🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
    Facebook | ВК | Twitter |Telegram

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться