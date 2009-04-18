«Уралкалий» не намерен приобретать «Уильямс»

Компания «Уралкалий», основным акционером которой является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, не ведет переговоры о покупке команды , сообщает ТАСС. Сын Дмитрия Мазепина Никита в настоящее время является пилотом команды «АРТ» в «Формуле-2».

«Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. «Уралкалий» не ведет никаких переговоров относительно покупки команды «Уильямс», – заявил представитель компании.

Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров между Мазепиным-старшим и руководством «Уильямса» о покупке коллектива прошел на Гран-при Китая.

В «Формулу-1» рвется еще один русский миллиардер. Пытается купить команду для сына

Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»

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