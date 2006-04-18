Путин предложил бизнесу Франции поддержать участие клуба в КХЛ

Президент РФ Владимир Путин призвал французских бизнесменов посодействовать участию местного клуба в .

«Хотел бы привлечь ваше внимание к одной инициативе, которой бы не помешала поддержка деловых кругов, в данном случае деловых кругов Франции.

Я имею ввиду чисто гуманитарный вопрос, далекий от бизнеса совсем, он больше относится к спорту. Я имею ввиду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх КХЛ.

Надеюсь, дорогие друзья, вы окажете содействие этой полезной инициативе, тем более, что она получила одобрение и президента Франции – господина Макрона», – заявил Путин.

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