Скудра близок к подписанию контракта с «Трактором»

Латвийский тренер Петерис Скудра может возглавить «Трактор».

45-летний специалист, как ожидается, займет должность главного тренера челябинской команды, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Алексей Тертышный, по информации источника, в любом случае продолжит работу в «Тракторе».

Челябинский клуб может объявить о назначении Скудры до конца недели.

«Трактор» в сезоне-2018/19 вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступил «Автомобилисту» (0-4).

В начале сезона команду возглавлял Герман Титов, который покинул пост по ходу сезона. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тертышный.