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    Скудра близок к подписанию контракта с «Трактором»

    Теги Трактор Алексей Тертышный Петерис Скудра КХЛ Хоккей

    Латвийский тренер Петерис Скудра может возглавить «Трактор».

    45-летний специалист, как ожидается, займет должность главного тренера челябинской команды, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

    Алексей Тертышный, по информации источника, в любом случае продолжит работу в «Тракторе».

    Челябинский клуб может объявить о назначении Скудры до конца недели.

    «Трактор» в сезоне-2018/19 вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступил «Автомобилисту» (0-4). 

    В начале сезона команду возглавлял Герман Титов, который покинул пост по ходу сезона. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тертышный.

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