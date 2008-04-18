Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России

    Теги сборная России фото ОКР сборная России жен Паралимпийские игры Токио-2020 Пекин-2022 Легкая атлетика

    Сегодня в передаче «Все на Матч!» были презентованы талисманы российской олимпийской команды. Ими стали кот в виде шапки-ушанки и медведь-матрешка-неваляшка.  

    Создателями маскотов стали дизайнеры студии Артемия Лебедева. 

    По словам арт-директора студии Егора Жгуна, кот-ушанка – это собирательный образ. В нем есть черты и домашней кошки, и сочинского Леопарда, и котенка Юни, талисмана Универсиады-2013 в Казани. Олимпийский кот-ушанка передвигается на двух лапах.

    «Медведь ассоциируется с Россией, и мы подумали, почему бы его не нарисовать. Он не только медведь, но и матрешка, и неваляшка. Симбиоз образов, который понятен и нам, и ребятам за границей.

    Как любая неваляшка, он никогда не стоит на коленях – у него их просто нет. Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, но потом он заново встает обратно.

    Обычно наш медведь улыбается. Но в нужный момент он готов разорвать соперника. Мы не хотели рисовать пародию на Мишку-80, мы хотели собственного медведя. Мне кажется, нам это удалось», – рассказал Жгун о втором талисмане. 

    Имена для маскотов будут выбраны позднее. 

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    🔥🔥🔥

    Публикация от Талисманы Команды России (@teamrussiamascots)

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться