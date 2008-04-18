Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России

Сегодня в передаче «Все на Матч!» были презентованы талисманы российской олимпийской команды. Ими стали кот в виде шапки-ушанки и медведь-матрешка-неваляшка.

Создателями маскотов стали дизайнеры студии Артемия Лебедева.

По словам арт-директора студии Егора Жгуна, кот-ушанка – это собирательный образ. В нем есть черты и домашней кошки, и сочинского Леопарда, и котенка Юни, талисмана Универсиады-2013 в Казани. Олимпийский кот-ушанка передвигается на двух лапах.

«Медведь ассоциируется с Россией, и мы подумали, почему бы его не нарисовать. Он не только медведь, но и матрешка, и неваляшка. Симбиоз образов, который понятен и нам, и ребятам за границей.

Как любая неваляшка, он никогда не стоит на коленях – у него их просто нет. Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, но потом он заново встает обратно.

Обычно наш медведь улыбается. Но в нужный момент он готов разорвать соперника. Мы не хотели рисовать пародию на Мишку-80, мы хотели собственного медведя. Мне кажется, нам это удалось», – рассказал Жгун о втором талисмане.

Имена для маскотов будут выбраны позднее.