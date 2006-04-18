Игроки АПЛ бойкотируют соцсети на сутки в рамках борьбы с расизмом

Английские и валлийские футболисты присоединились к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в рамках борьбы с расизмом.

Игроки, выступающие в АПЛ, чемпионшипе и других мужских и женских первенствах Англии и Уэльса, на один день откажутся от использования социальных сетей. Акция пройдет с 19 по 20 апреля.

Целью бойкота является демонстрация единства игроков и призыв к более активным действиям со стороны социальных сетей и футбольных руководителей в ответ на проявления расизма как на поле, так и за его пределами.

К акции присоединились защитник «Манчестер Юнайтед» защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, форвард «Уотфорда» Трой Дини, защитник «Лестера» Уэс Морган, нападающий «Уикома» Адебайо Акинфенва и нападающая женской команды «Арсенала» Даниэль Картер.