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    Игроки АПЛ бойкотируют соцсети на сутки в рамках борьбы с расизмом

    Теги Манчестер Юнайтед Уотфорд премьер-лига Англия женский футбол происшествия Тоттенхэм Дэнни Роуз Крис Смоллинг Уэс Морган Трой Дини Адебайо Акинфенва соцсети Футбол

    Английские и валлийские футболисты присоединились к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в рамках борьбы с расизмом.

    Игроки, выступающие в АПЛ, чемпионшипе и других мужских и женских первенствах Англии и Уэльса,  на один день откажутся от использования социальных сетей. Акция пройдет с 19 по 20 апреля.

    Целью бойкота является демонстрация единства игроков и призыв к более активным действиям со стороны социальных сетей и футбольных руководителей в ответ на проявления расизма как на поле, так и за его пределами.

    К акции присоединились защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, форвард «Уотфорда» Трой Дини, защитник «Лестера» Уэс Морган, нападающий «Уикома» Адебайо Акинфенва и нападающая женской команды «Арсенала» Даниэль Картер.

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