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    Baza: дело Гулиева передали в ГУ МВД. Следователи продолжают проверку

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Футбол

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может стать фигурантом уголовного дела после нападения на гражданина США.

    Несмотря на попытки московского клуба уладить конфликт, в деле еще не поставлена точка.

    Материалы по инциденту с участием 22-летнего хавбека передали в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал Baza.

    Следователи не поверили в извинения Гулиева и продолжают проверку.

    В ближайшее время, в зависимости от тяжести вреда здоровью потерпевшего, статья УК РФ может быть изменена на более серьезную.

    10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел Майкла Коула, а затем напал на него. У американца диагностировали перелом костей носа.

    После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации, и стороны подписали соглашение.

    «Спартак» оштрафовал игрока на 5 миллионов рублей и отправил в дубль. Вчера Гулиева вернули в первую команду.

    Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает

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