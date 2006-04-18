Baza: дело Гулиева передали в ГУ МВД. Следователи продолжают проверку

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может стать фигурантом уголовного дела после нападения на гражданина США.
Несмотря на попытки московского клуба уладить конфликт, в деле еще не поставлена точка.
Материалы по инциденту с участием 22-летнего хавбека передали в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал Baza.
Следователи не поверили в извинения Гулиева и продолжают проверку.
В ближайшее время, в зависимости от тяжести вреда здоровью потерпевшего, статья УК РФ может быть изменена на более серьезную.
10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел Майкла Коула, а затем напал на него. У американца диагностировали перелом костей носа.
После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации, и стороны подписали соглашение.
«Спартак» оштрафовал игрока на 5 миллионов рублей и отправил в дубль. Вчера Гулиева вернули в первую команду.
Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает