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    НХЛ. Овечкин забил 23-й гол в плей-офф в большинстве и делит 24-е место в истории с Нуиндайком и Беллоузом

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Джо Нуиндайк НХЛ Брайан Беллоуз Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (1:2, 2-2 в серии).

    Россиянин забил 23-й гол в плей-офф в большинстве и вышел на 24-е место в истории, сравнявшись с Джо Нуиндайком и Брайаном Беллоузом.

    Позиции с 17-й по 23-ю в списке с 24 шайбами делят Майк Модано, Бобби Халл, Бобби Смит, Дени Савар, Патрик Марло, Яромир Ягр и Марк Мессье.

    Рекордсмен по голам в большинстве – Бретт Халл (38).

    В 4 матчах текущего плей-офф Овечкин набрал 4 (2+2) очка.

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