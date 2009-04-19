НХЛ. Овечкин забил 23-й гол в плей-офф в большинстве и делит 24-е место в истории с Нуиндайком и Беллоузом

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (1:2, 2-2 в серии).

Россиянин забил 23-й гол в плей-офф в большинстве и вышел на 24-е место в истории, сравнявшись с и Брайаном Беллоузом.

Позиции с 17-й по 23-ю в списке с 24 шайбами делят Майк Модано, Бобби Халл, Бобби Смит, Дени Савар, Патрик Марло, Яромир Ягр и Марк Мессье.

Рекордсмен по голам в большинстве – Бретт Халл (38).

В 4 матчах текущего плей-офф Овечкин набрал 4 (2+2) очка.