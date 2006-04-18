Монте-Карло (ATP). Медведев вышел в 1/4 финала, Джокович играет с Фрицом, Надаль встретится с Димитровым

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев в четвертый раз в четырех очных встречах обыграл Стефаноса Циципаса.
Первая ракетка мира Новак Джокович встретится с Тйэлором Фрицом, 11-кратный чемпион Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым.
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Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
14 – 21 апреля 2019
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 18 апреля, 12.13
- Дата проведения
- 18 апреля, 14.15
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 18 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 18 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 14.25
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 18 апреля, 16.30