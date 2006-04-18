Монте-Карло (ATP). Медведев вышел в 1/4 финала, Джокович играет с Фрицом, Надаль встретится с Димитровым

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев в четвертый раз в четырех очных встречах обыграл Стефаноса Циципаса.

Первая ракетка мира Новак Джокович встретится с Тйэлором Фрицом, 11-кратный чемпион Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым.

Сетка турнира здесь.

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Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако



14 – 21 апреля 2019

ATP World Tour Masters 1000



Призовой фонд – 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

