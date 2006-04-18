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    Монте-Карло (ATP). Медведев вышел в 1/4 финала, Джокович играет с Фрицом, Надаль встретится с Димитровым

    Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

    В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев в четвертый раз в четырех очных встречах обыграл Стефаноса Циципаса.

    Первая ракетка мира Новак Джокович встретится с Тйэлором Фрицом, 11-кратный чемпион Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым.

    Сетка турнира здесь.

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    Rolex Monte-Carlo Masters

    Монте-Карло, Монако

    14 – 21 апреля 2019

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 5 207 405 евро

    Открытые корты, грунт

    Третий круг

    Даниил Медведев (Россия) Стефанос Циципас (Греция)
    6:2|1:6|6:4
    Дата проведения
    18 апреля, 12.13
    Онлайн матча

    Новак Джокович (Сербия) Тэйлор Фриц (США)
    Дата проведения
    18 апреля, 14.15
    Онлайн матча

    Григор Димитров (Болгария) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    18 апреля, 15.00
    Онлайн матча

    Фабио Фоньини (Италия) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    18 апреля, 16.30
    Онлайн матча

    Гидо Пелья (Аргентина) Марко Чеккинато (Италия)
    6:4|4:6|3:3
    Дата проведения
    18 апреля, 12.10
    Онлайн матча

     

    Кэмерон Норри (Великобритания) Лоренцо Сонего (Италия)
    Дата проведения
    18 апреля, 14.25
    Онлайн матча

     

    Доминик Тим (Австрия) Душан Лайович (Сербия)
    Дата проведения
    18 апреля, 15.00
    Онлайн матча

     

    Пьер-Уг Эрбер (Франция) Борна Чорич (Хорватия)
    Дата проведения
    18 апреля, 16.30
    Онлайн матча

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