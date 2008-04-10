Хабиб: «Чтобы пригласить Роналду в Дагестан, нужно ему охрану нанимать. Не хочу за его жизнь отвечать»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с Криштиану Роналду.

«Общаюсь со многими не из мира ММА. С тем же Криштиану Роналду мы переписываемся, общаемся после каждого его матча.

Пригласить его в Дагестан? Не знаю даже, такая мысль не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанимать. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают.

В любом случае, он - самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить», – сказал Нурмагомедов.