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    Хабиб: «Чтобы пригласить Роналду в Дагестан, нужно ему охрану нанимать. Не хочу за его жизнь отвечать»

    Теги Криштиану Роналду Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с Криштиану Роналду.

    «Общаюсь со многими не из мира ММА. С тем же Криштиану Роналду мы переписываемся, общаемся после каждого его матча. 

    Пригласить его в Дагестан? Не знаю даже, такая мысль не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанимать. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают.

    В любом случае, он - самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить», – сказал Нурмагомедов.

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