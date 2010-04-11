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    Командный чемпионат мира. Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон, Хаббел и Донохью покажут ритм-танцы

    Теги Кэйтлин Уивер Эндрю Поже сборная России результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Италии Никита Кацалапов Виктория Синицина командный чемпионат мира (World Team Trophy) Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Марко Фабри Шарлен Гиньяр Тим Колето Мисато Коматсубара Фигурное катание

    Сегодня в японской Фукуоке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.

    Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

    Фукуока, Япония

    Танцы на льду

    Ритм-танец

    Начало – 9.15 по московскому времени

    Первая разминка

    1. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)
    2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)
    3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)

    Вторая разминка

    4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
    5. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
    6. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

    Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию

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    Опрос

    Кто выиграет командный чемпионат мира по фигурному катанию?

    2593 голосa 6
    • США
      42%
    • Россия
      28%
    • Япония
      23%
    • Канада
      3%
    • Франция
      3%
    • Италия
      1%

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