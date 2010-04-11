Командный чемпионат мира. Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон, Хаббел и Донохью покажут ритм-танцы

Сегодня в японской Фукуоке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Фукуока, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 9.15 по московскому времени
Первая разминка
1. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)
2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)
3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
Вторая разминка
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
5. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
6. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)