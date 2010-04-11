Командный чемпионат мира. Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон, Хаббел и Донохью покажут ритм-танцы

Сегодня в японской Фукуоке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Фукуока, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 9.15 по московскому времени

Первая разминка



1. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)

2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)

3. Виктория Синицина – (Россия)

Вторая разминка

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

5. – Гийом Сизерон (Франция)

6. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию