Хабиб про следующий бой: «Примерная дата – 7 сентября. Встречусь с победителем пары Холлоуэй – Порье»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскрыл подробности своего следующего боя в организации.

«Мы работаем над этим. Процентов на 80 бой пройдет 7 сентября. На данный момент ничего не утверждено, идут переговоры. Самое главное сейчас – дождаться 14 апреля. В этот день мы узнаем временного чемпиона и будем отталкиваться от этого.

Примерная дата – 7 сентября. Встречусь с победителем пары Холлоуэй – Порье. Может ли стать следующим соперником Фергюсон или Макгрегор? Нельзя сказать, что UFC часто меняет свою позицию. Я передаю то, что говорят они.

Я не беспокоюсь об оппонентах. Я просто должен быть готов на 100 процентов, а дальше не имеет значения, кто будет моим соперником. Будь у него лучше грэпплинг или ударная техника, мы готовы подстраиваться под любого противника.

Кого бы я хотел видеть в соперниках на ближайшие три боя? Во-первых, Тони Фергюсон, вторым назову Макса Холлоуэя, если он выиграет, то у него будет 14 побед подряд. Третьего имени я не назову. К тому моменту может нарисоваться любой боец, у которого будет 7-8 побед подряд, он станет претендентом. В дивизионе много крепких бойцов. Можно того же Гэтжи назвать», – сказал Нурмагомедов.

Бой Холлоуэй – Порье пройдет на UFC 236 в Атланте в ночь с 13 на 14 апреля.