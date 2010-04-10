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    Хабиб про следующий бой: «Примерная дата – 7 сентября. Встречусь с победителем пары Холлоуэй – Порье»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Макс Холлоуэй Джастин Гэтжи UFC 236 Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскрыл подробности своего следующего боя в организации.

    «Мы работаем над этим. Процентов на 80 бой пройдет 7 сентября. На данный момент ничего не утверждено, идут переговоры. Самое главное сейчас – дождаться 14 апреля. В этот день мы узнаем временного чемпиона и будем отталкиваться от этого.

    Примерная дата – 7 сентября. Встречусь с победителем пары Холлоуэй – Порье. Может ли стать следующим соперником Фергюсон или Макгрегор? Нельзя сказать, что UFC часто меняет свою позицию. Я передаю то, что говорят они.

    Я не беспокоюсь об оппонентах. Я просто должен быть готов на 100 процентов, а дальше не имеет значения, кто будет моим соперником. Будь у него лучше грэпплинг или ударная техника, мы готовы подстраиваться под любого противника.

    Кого бы я хотел видеть в соперниках на ближайшие три боя? Во-первых, Тони Фергюсон, вторым назову Макса Холлоуэя, если он выиграет, то у него будет 14 побед подряд. Третьего имени я не назову. К тому моменту может нарисоваться любой боец, у которого будет 7-8 побед подряд, он станет претендентом. В дивизионе много крепких бойцов. Можно того же Гэтжи назвать», – сказал Нурмагомедов.

    Бой Холлоуэй – Порье пройдет на UFC 236 в Атланте в ночь с 13 на 14 апреля.

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