Яковлев покинет систему «Нью-Джерси» и подпишет контракт с «Металлургом»

Защитник Егор Яковлев может вернуться из Северной Америки в Россию.

По информации «Чемпионата», хоккеист подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом».

Сезон-2018/19 Яковлев провел в системе . Контракт был рассчитан на один сезон.

Россиянин провел 25 матчей в и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-6». Также на счету защитника 19 игр за «Бинхэмтон». В АХЛ он набрал 16 (0+16) очков при показателе полезности «-8».

Яковлев – уроженец Магнитогорска. Ранее он не играл за «Металлург».