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    Яковлев покинет систему «Нью-Джерси» и подпишет контракт с «Металлургом»

    Теги Металлург Мг возможные переходы Нью-Джерси НХЛ АХЛ Бинхэмтон КХЛ Егор Яковлев Чемпионат.com Хоккей

    Защитник Егор Яковлев может вернуться из Северной Америки в Россию.

    По информации «Чемпионата», хоккеист подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом».

    Сезон-2018/19 Яковлев провел в системе «Нью-Джерси». Контракт был рассчитан на один сезон.

    Россиянин провел 25 матчей в НХЛ и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-6». Также на счету защитника 19 игр за «Бинхэмтон». В АХЛ он набрал 16 (0+16) очков при показателе полезности «-8».

    Яковлев – уроженец Магнитогорска. Ранее он не играл за «Металлург».

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