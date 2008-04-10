Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что консультант сборной России Олег Знарок возглавит команду.

«Переговоры еще не закончены, осталось урегулировать нюансы, но с большой вероятностью Олег Знарок возглавит нашу команду.

Контракт будет подписан по схеме «1+1», – сказал Жамнов.

По итогам текущего сезона московский клуб занял 7-е место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф уступил СКА (2-4).

Знарок возглавлял СКА с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина в 2017 году.

С 2010 по 2014 год он был главным тренером московского «Динамо», с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.

Кроме того, Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Он привел команду к победе на Олимпиаде-2018 и чемпионате мира-2014.

Знарок – один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»