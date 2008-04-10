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    Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»

    Теги Спартак возможные переходы Алексей Жамнов Олег Знарок КХЛ Чемпионат.com Хоккей

    Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что консультант сборной России Олег Знарок возглавит команду.

    «Переговоры еще не закончены, осталось урегулировать нюансы, но с большой вероятностью Олег Знарок возглавит нашу команду.

    Контракт будет подписан по схеме «1+1», – сказал Жамнов.

    По итогам текущего сезона московский клуб занял 7-е место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф уступил СКА (2-4). 

    Знарок возглавлял СКА с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина в 2017 году.

    С 2010 по 2014 год он был главным тренером московского «Динамо», с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.

    Кроме того, Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Он привел команду к победе на Олимпиаде-2018 и чемпионате мира-2014. 

    Знарок – один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

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