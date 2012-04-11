Определились все пары участников плей-офф НБА

В последний день регулярного чемпионата НБА определились все пары команд, которые встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф-2018/19.
Восточная конференция:
«Милуоки» (1) – «Детройт» (8)
«Бостон» (4) – «Индиана» (5)
«Филадельфия» (3) – «Бруклин» (6)
«Торонто» (2) – «Орландо» (7)
Западная конференция:
«Голден Стэйт» (1) – «Клипперс» (8)
«Портленд» (4) – «Юта» (5)
«Хьюстон» (3) – «Оклахома-Сити» (6)
«Денвер» (2) – «Сан-Антонио» (7)
Команды, написанные первыми в паре, имеют преимущество своей площадки в серии.
Первые матчи плей-офф пройдут 13 апреля.
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