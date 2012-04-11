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    Определились все пары участников плей-офф НБА

    Теги Бостон Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Клипперс Милуоки Бруклин Орландо Филадельфия Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Юта Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    В последний день регулярного чемпионата НБА определились все пары команд, которые встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф-2018/19.

    Восточная конференция:

    «Милуоки» (1) – «Детройт» (8)

    «Бостон» (4) – «Индиана» (5)

    «Филадельфия» (3) – «Бруклин» (6)

    «Торонто» (2) – «Орландо» (7)

    Западная конференция:

    «Голден Стэйт» (1) – «Клипперс» (8)

    «Портленд» (4) – «Юта» (5)

    «Хьюстон» (3) – «Оклахома-Сити» (6)

    «Денвер» (2) – «Сан-Антонио» (7)

    Команды, написанные первыми в паре, имеют преимущество своей площадки в серии.

    Первые матчи плей-офф пройдут 13 апреля.

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