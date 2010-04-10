Компания Кокорина и Мамаева потратила больше 264 тысяч рублей в «Кофемании». Там случился конфликт с Паком

В Пресненском суде Москвы прокурор озвучила счета компании футболистов и Павла Мамаева в ночном клубе и кафе в день участия в двух драках.

Ночью 8 октября 2018 компания сперва посетила стриптиз-клуб «Эгоист», где потратила 123 410 и 8 750 рублей.

Затем компания вступила в драку с водителем «Мерседеса» Виталием Соловчуком.

Позже футболисты и их друзья зашли в «Кофеманию». Общий счет в кафе составил 264 790 рублей. Как следует из счета, в кафе компания употребляла алкоголь.

Там же у молодых людей случился конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком.