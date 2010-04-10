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    Компания Кокорина и Мамаева потратила больше 264 тысяч рублей в «Кофемании». Там случился конфликт с Паком

    Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    В Пресненском суде Москвы прокурор озвучила счета компании футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ночном клубе и кафе в день участия в двух драках.

    Ночью 8 октября 2018 компания сперва посетила стриптиз-клуб «Эгоист», где потратила 123 410 и 8 750 рублей.

    Затем компания вступила в драку с водителем «Мерседеса» Виталием Соловчуком.

    Позже футболисты и их друзья зашли в «Кофеманию». Общий счет в кафе составил 264 790 рублей. Как следует из счета, в кафе компания употребляла алкоголь.

    Там же у молодых людей случился конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

    Прогнозы Генича

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