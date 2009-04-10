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    Игрок сборной Австралии по регби: «Все геи, пьяницы и атеисты окажутся в аду»

    Теги Super Rugby сборная Австралии Уоротас Исраэл Фолау ЛГБТ Регби

    Игрок сборной Австралии по регби Исраэл Фолау в своем инстаграме призвал всех грешников обратиться к богу.

    «Внимание! Всем пьяницам, гомосексуалистам, прелюбодеям, лжецам, ворам, атеистам и идолопоклонникам! Ад вас ждет! Покайтесь! Только Иисус спасет вас.

    Все, кто живет в грехе, в итоге окажутся в аду. Но Иисус Христос любит и вас и дает вам шанс отвернуться от своего греха и прийти к богу», – написал Фолау.

    Фолау дебютировал за Австралию в тестовых матчах в 2013 году. За эти годы спортсмен сыграл 62 матча, в которых положил 32 попытки. Он также выступает за клуб «Уоротас», вместе с которым выиграл Super Rugby в 2014 году.

    В апреле 2018 года Федерация регби Австралии уже требовала объяснений от Фолау за фразу «место геев в аду», но никаких санкций по отношению к игроку не последовало.

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