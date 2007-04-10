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    Бариста «Кофемании»: «Кирилл Кокорин был самым агрессивным. Он из-за спин друзей бил человека»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Свидетель Андрей Андрацкий, бариста кафе «Кофемания», на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал детали конфликта футболистов с чиновником Денисом Паком.

    – Я работаю за барной стойкой, это 15 метров. Я знаю, что кто-то из персонала просил вести себя потише, но просьба была проигнорирована. Следом, насколько я понимаю, Пак сделал замечание. Я понятия не имею, в какой форме.

    – Эти люди были в алкогольном опьянении? 

    – Либо они по жизни неадекватные. Мы же все понимаем, как ведут себя пьяные люди.

    – Кто был самым агрессивным? 

    – Вот этот [показывая на Кирилла Кокорина]. Он выпрыгивал из-за спины и бил человека в костюме. Кого-то другого, не Пака.

    – Из-за спины кого? 

    – Кого-то из остальных.

    – Вы видели этот удар? 

    – Видел. Он ударил кулаком. Целился в лицо, а попал не знаю куда.

    – Видели момент удара стулом?

    – Да. Шла словесная перебранка. Пак, кажется, сидел.

    – В чем выражалась перебранка? 

    – Я рядом не стоял. Видел, что они что-то говорят, агрессивно разговаривают. 

    – Пак разговаривал с несколькими людьми?

    – Да, двое или трое.

    – Что дальше?

    – Один человек берет стул, замахивается. Второй человек пытается остановить этот удар. В итоге стул все равно куда-то попал.

    – Что было дальше? 

    – Мне показалось, что Пак дальше начал защищаться. Он постарался выставить руки, если идет удар. Дальше крики. У нас такая политика, что мы не можем взять кого-то и скрутить. Мы могли только стоять между ними и просить, чтобы они вышли на улицу. Потом мужчина начал снимать на камеру.

    – Где?

    – В пяти метрах. Кто-то ему сказал, чтобы прекратил съемку. Когда это услышала компания, одна девушка перелезла через стол и плеснула снимающему ром с колой в лицо. Она была супернеадекватная, бросала тарелки. Кричала: «Я тут императрица, я тут главная». 

    – Дальше? 

    – Далее мы открыли второй выход и попросили их выйти. Они расплатились и вышли, – рассказал Андрацкий.

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