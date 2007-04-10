Бариста «Кофемании»: «Кирилл Кокорин был самым агрессивным. Он из-за спин друзей бил человека»

Свидетель Андрей Андрацкий, бариста кафе «Кофемания», на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал детали конфликта футболистов с чиновником Денисом Паком.

– Я работаю за барной стойкой, это 15 метров. Я знаю, что кто-то из персонала просил вести себя потише, но просьба была проигнорирована. Следом, насколько я понимаю, Пак сделал замечание. Я понятия не имею, в какой форме.

– Эти люди были в алкогольном опьянении?

– Либо они по жизни неадекватные. Мы же все понимаем, как ведут себя пьяные люди.

– Кто был самым агрессивным?

– Вот этот [показывая на Кирилла Кокорина]. Он выпрыгивал из-за спины и бил человека в костюме. Кого-то другого, не Пака.

– Из-за спины кого?

– Кого-то из остальных.

– Вы видели этот удар?

– Видел. Он ударил кулаком. Целился в лицо, а попал не знаю куда.

– Видели момент удара стулом?

– Да. Шла словесная перебранка. Пак, кажется, сидел.

– В чем выражалась перебранка?

– Я рядом не стоял. Видел, что они что-то говорят, агрессивно разговаривают.

– Пак разговаривал с несколькими людьми?

– Да, двое или трое.

– Что дальше?

– Один человек берет стул, замахивается. Второй человек пытается остановить этот удар. В итоге стул все равно куда-то попал.

– Что было дальше?

– Мне показалось, что Пак дальше начал защищаться. Он постарался выставить руки, если идет удар. Дальше крики. У нас такая политика, что мы не можем взять кого-то и скрутить. Мы могли только стоять между ними и просить, чтобы они вышли на улицу. Потом мужчина начал снимать на камеру.

– Где?

– В пяти метрах. Кто-то ему сказал, чтобы прекратил съемку. Когда это услышала компания, одна девушка перелезла через стол и плеснула снимающему ром с колой в лицо. Она была супернеадекватная, бросала тарелки. Кричала: «Я тут императрица, я тут главная».

– Дальше?

– Далее мы открыли второй выход и попросили их выйти. Они расплатились и вышли, – рассказал Андрацкий.

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