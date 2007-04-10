Бариста «Кофемании»: «Кирилл Кокорин был самым агрессивным. Он из-за спин друзей бил человека»

Свидетель Андрей Андрацкий, бариста кафе «Кофемания», на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал детали конфликта футболистов с чиновником Денисом Паком.
– Я работаю за барной стойкой, это 15 метров. Я знаю, что кто-то из персонала просил вести себя потише, но просьба была проигнорирована. Следом, насколько я понимаю, Пак сделал замечание. Я понятия не имею, в какой форме.
– Эти люди были в алкогольном опьянении?
– Либо они по жизни неадекватные. Мы же все понимаем, как ведут себя пьяные люди.
– Кто был самым агрессивным?
– Вот этот [показывая на Кирилла Кокорина]. Он выпрыгивал из-за спины и бил человека в костюме. Кого-то другого, не Пака.
– Из-за спины кого?
– Кого-то из остальных.
– Вы видели этот удар?
– Видел. Он ударил кулаком. Целился в лицо, а попал не знаю куда.
– Видели момент удара стулом?
– Да. Шла словесная перебранка. Пак, кажется, сидел.
– В чем выражалась перебранка?
– Я рядом не стоял. Видел, что они что-то говорят, агрессивно разговаривают.
– Пак разговаривал с несколькими людьми?
– Да, двое или трое.
– Что дальше?
– Один человек берет стул, замахивается. Второй человек пытается остановить этот удар. В итоге стул все равно куда-то попал.
– Что было дальше?
– Мне показалось, что Пак дальше начал защищаться. Он постарался выставить руки, если идет удар. Дальше крики. У нас такая политика, что мы не можем взять кого-то и скрутить. Мы могли только стоять между ними и просить, чтобы они вышли на улицу. Потом мужчина начал снимать на камеру.
– Где?
– В пяти метрах. Кто-то ему сказал, чтобы прекратил съемку. Когда это услышала компания, одна девушка перелезла через стол и плеснула снимающему ром с колой в лицо. Она была супернеадекватная, бросала тарелки. Кричала: «Я тут императрица, я тут главная».
– Дальше?
– Далее мы открыли второй выход и попросили их выйти. Они расплатились и вышли, – рассказал Андрацкий.
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