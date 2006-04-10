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    «Транстелеком» может продать 90,9% акций «Локомотива» за 3,4 млрд рублей другой структуре РЖД

    Теги Локомотив премьер-лига Россия бизнес Олег Белозеров Футбол

    Телекоммуникационная компания «Транстелеком» (ТТК), основным акционером которой является ОАО РЖД, может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив», продав его другой структуре материнской компании.

    Обслуживание кредитов, взятых на приобретение клуба в 2008 году, мешает ТТК заниматься основным бизнесом, сообщает «Коммерсантъ».

    За 10 лет (с 2008-го по 2018-й) ТТК потратил на обслуживание кредитов 3,8 миллиарда рублей. Общая стоимость владения клубом составляет 6 миллиардов.

    Клуб оценивается примерно в 3,7 миллиарда рублей или 57 миллионов долларов.

    Из данных РЖД следует, что выручка «Локомотива» по итогам 2018 года составила 5,2 миллиарда рублей, а чистый убыток — 136,3 миллиона рублей. Чистые активы клуба – 1,6 миллиарда рублей.

    ОАО РЖД предлагает рассмотреть на заседании совета директоров вопрос о выходе ТТК из капитала АО ФК «Локомотив». Об этом в письме сообщил председателю совета директоров Максиму Акимову гендиректор Олег Белозеров.

    Планируется, что ТТК продаст 90,91% акций «Локомотива» другой структуре РЖД — АО «КРП-инвест» за 3,395 миллиарда рублей.

    «КРП-инвест» для осуществления сделки привлечет беспроцентный заем у еще одной структуры РЖД — АО ОТЛК.

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