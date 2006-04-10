«Транстелеком» может продать 90,9% акций «Локомотива» за 3,4 млрд рублей другой структуре РЖД

Телекоммуникационная компания «Транстелеком» (ТТК), основным акционером которой является ОАО РЖД, может выйти из капитала футбольного клуба , продав его другой структуре материнской компании.

Обслуживание кредитов, взятых на приобретение клуба в 2008 году, мешает ТТК заниматься основным бизнесом, сообщает «Коммерсантъ».

За 10 лет (с 2008-го по 2018-й) ТТК потратил на обслуживание кредитов 3,8 миллиарда рублей. Общая стоимость владения клубом составляет 6 миллиардов.

Клуб оценивается примерно в 3,7 миллиарда рублей или 57 миллионов долларов.

Из данных РЖД следует, что выручка «Локомотива» по итогам 2018 года составила 5,2 миллиарда рублей, а чистый убыток — 136,3 миллиона рублей. Чистые активы клуба – 1,6 миллиарда рублей.

ОАО РЖД предлагает рассмотреть на заседании совета директоров вопрос о выходе ТТК из капитала АО ФК «Локомотив». Об этом в письме сообщил председателю совета директоров Максиму Акимову гендиректор .

Планируется, что ТТК продаст 90,91% акций «Локомотива» другой структуре РЖД — АО «КРП-инвест» за 3,395 миллиарда рублей.

«КРП-инвест» для осуществления сделки привлечет беспроцентный заем у еще одной структуры РЖД — АО ОТЛК.