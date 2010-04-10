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    Евгений Гинер: «Роналду не лучший в мире. «Ювентусу» до «Реала» расти еще лет 200»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер Криштиану Роналду премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

    Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что не считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим игроком мира.

    – Недавно лучший в мире Роналду перешел в «Ювентус».

    – Он не лучший в мире. Не переходит лучший в мире из «Реала» в «Ювентус». Не пересаживается человек – не в обиду нашей «Ладе» – с «Мерседеса» на «Ладу» и не говорит: я же лучший в мире, я на «Ладе». «Ювентус» – это «Ювентус», «Реал» – это «Реал», при том, что я с большим уважением отношусь к семье Аньелли.

    – Но они сейчас сделают команду, которая будет не хуже, чем «Реал».

    – Не будет. Она может обыграть «Реал» в какой-то игре, но лучше не будет. Это как в «Формуле-1» мы смотрим на количество побед у «Мерседеса» или «Феррари» – их всегда много, а у «Ред Булла», к примеру, две. Если вы вспомните, сколько раз «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, вы поймете, что «Ювентусу» нужно еще лет двести расти, – сказал Гинер.

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