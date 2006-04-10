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    ЦСКА и «Авангард» сыграют в финале Кубка Гагарина

    Теги Авангард ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

    ЦСКА встретится с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.

    Это стало известно после победы московской команды над СКА в серии со счетом 4-3.

    Омский клуб переиграл «Салават Юлаев» (4-2 в серии) в финале Восточной конференции.

    ЦСКА в третий раз сыграет в финале. Москвичи дважды проигрывали в решающих сериях – «Магнитке» (3-4) в 2016 году и «Ак Барсу» (1-4) в 2018-м.

    Для «Авангарда» это второй финал Кубка Гагарина. В 2012 году команда уступила московскому «Динамо» (3-4).

    Первый матч финальной серии состоится 13 апреля.

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