ЦСКА и «Авангард» сыграют в финале Кубка Гагарина

встретится с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.

Это стало известно после победы московской команды над СКА в серии со счетом 4-3.

Омский клуб переиграл «Салават Юлаев» (4-2 в серии) в финале Восточной конференции.

ЦСКА в третий раз сыграет в финале. Москвичи дважды проигрывали в решающих сериях – «Магнитке» (3-4) в 2016 году и «Ак Барсу» (1-4) в 2018-м.

Для «Авангарда» это второй финал Кубка Гагарина. В 2012 году команда уступила московскому «Динамо» (3-4).

Первый матч финальной серии состоится 13 апреля.