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    Дирк Новицки объявил о завершении карьеры после своего последнего домашнего матча за «Даллас»

    Теги Даллас Дирк Новицки Финикс НБА видео Баскетбол

    Ветеран «Далласа» Дирк Новицки провел свой последний домашний матч за «Маверикс» – против «Финикса» (120:109).

    За 33 сыгранных минуты Новицки набрал 30 очков, реализовав 11 из 31 с игры и 5 из 14 трехочковых, а также набрал 8 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот.

    По окончании матча 40-летний немец, проводящий свой рекордный 21-й сезон в клубе, официально объявил о завершении баскетбольной карьеры.

    За 21 год в «Далласе» Новицки 14 раз выбирался на Матч всех звезд, 12 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, получил звание MVP сезона в 2007 году, а также становился чемпионом НБА и MVP финальной серии в 2011 году.

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