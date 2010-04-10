Дирк Новицки объявил о завершении карьеры после своего последнего домашнего матча за «Даллас»

Ветеран Дирк Новицки провел свой последний домашний матч за «Маверикс» – против (120:109).

За 33 сыгранных минуты Новицки набрал 30 очков, реализовав 11 из 31 с игры и 5 из 14 трехочковых, а также набрал 8 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот.

По окончании матча 40-летний немец, проводящий свой рекордный 21-й сезон в клубе, официально объявил о завершении баскетбольной карьеры.

За 21 год в «Далласе» Новицки 14 раз выбирался на Матч всех звезд, 12 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, получил звание MVP сезона в 2007 году, а также становился чемпионом и MVP финальной серии в 2011 году.

Плей-офф НБА бесплатно с 7-дневной пробной подпиской NBA League Pass!