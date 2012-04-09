Свидетель: «Не помню, целовалась ли с Кокориным. Я лесбиянка, влечения к мужчинам не испытываю»

Свидетель Екатерина Бобкова на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева ответила на вопросы прокурора о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком.
– Вы подошли к водителю?
– Да.
– И что дальше?
– Легла на него.
– Зачем?
– Чтобы остановить все это.
– Вы один раз на него легли?
– Два раза.
– Соловчук сопротивлялся?
– Когда я легла? Нет. У него кровь шла. Что он должен был сказать? «Вы такая хорошенькая»?!
– Вы не вставали перед Кокориным на колени? Не просили прекратить?
– Нет!
– Вы его успокаивали?
– Это он меня успокаивал.
– Вы испытывали влечение к Кокорину?
– Я лесбиянка, не испытываю к мужчинам влечения!
– Вы садились на колени к Кокорину?
– А что, нельзя сесть на колени?
– Вы целовались с Кокориным Александром?
– Не помню.
– На колени опускались перед ним?
– Голову положила на колени.
– А поступательные движения делали?
Адвокат Прилипко протестует.
– Ничего я такого не делала, – сказала Бобкова.
Поцелуи, влечение, имитация интимных ласок: суд над Кокориным и Мамаевым превратился в фарс
«Я таких петухов не вожу». Так начался суд над Кокориным и Мамаевым