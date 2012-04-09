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    Свидетель: «Не помню, целовалась ли с Кокориным. Я лесбиянка, влечения к мужчинам не испытываю»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин ЛГБТ Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Свидетель Екатерина Бобкова на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева ответила на вопросы прокурора о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком. 

    – Вы подошли к водителю?

    – Да.

    – И что дальше?

    – Легла на него.

    – Зачем?

    – Чтобы остановить все это.

    – Вы один раз на него легли?

    – Два раза.

    – Соловчук сопротивлялся?

    – Когда я легла? Нет. У него кровь шла. Что он должен был сказать? «Вы такая хорошенькая»?!

    – Вы не вставали перед Кокориным на колени? Не просили прекратить?

    – Нет!

    – Вы его успокаивали?

    – Это он меня успокаивал.

    – Вы испытывали влечение к Кокорину?

    – Я лесбиянка, не испытываю к мужчинам влечения!

    – Вы садились на колени к Кокорину?

    – А что, нельзя сесть на колени?

    – Вы целовались с Кокориным Александром?

    – Не помню.

    – На колени опускались перед ним?

    – Голову положила на колени.

    – А поступательные движения делали?

    Адвокат Прилипко протестует.

    – Ничего я такого не делала, – сказала Бобкова.

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