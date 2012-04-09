Свидетель: «Не помню, целовалась ли с Кокориным. Я лесбиянка, влечения к мужчинам не испытываю»

Свидетель Екатерина Бобкова на суде по делу и Павла Мамаева ответила на вопросы прокурора о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком.

– Вы подошли к водителю?

– Да.

– И что дальше?

– Легла на него.

– Зачем?

– Чтобы остановить все это.

– Вы один раз на него легли?

– Два раза.

– Соловчук сопротивлялся?

– Когда я легла? Нет. У него кровь шла. Что он должен был сказать? «Вы такая хорошенькая»?!

– Вы не вставали перед Кокориным на колени? Не просили прекратить?

– Нет!

– Вы его успокаивали?

– Это он меня успокаивал.

– Вы испытывали влечение к Кокорину?

– Я лесбиянка, не испытываю к мужчинам влечения!

– Вы садились на колени к Кокорину?

– А что, нельзя сесть на колени?

– Вы целовались с Кокориным Александром?

– Не помню.

– На колени опускались перед ним?

– Голову положила на колени.

– А поступательные движения делали?

Адвокат Прилипко протестует.

– Ничего я такого не делала, – сказала Бобкова.

Поцелуи, влечение, имитация интимных ласок: суд над Кокориным и Мамаевым превратился в фарс

«Я таких петухов не вожу». Так начался суд над Кокориным и Мамаевым