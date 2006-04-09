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    Тренера сборной Аргентины Скалони сбил автомобиль. Аргентинец ехал на велосипеде и получил порезы и ушибы

    Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу происшествия Футбол

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони попал в ДТП на Мальорке.

    40-летний аргентинец был сбит автомобилем во время езды на велосипеде, сообщает Infobae.

    Тренера доставили в университетский госпиталь Son Espases со множественными травмами.

    Инцидент произошел около 10 утра возле школы в Пуэрто Порталс. Автомобиль сбил Скалони, разворачиваясь задом.

    По информации Crónica Balear, Скалони при падении получил травмы лица – порезы, ушибы. У тренера сильный порез брови – около 10 сантиметров, а также порез под глазом.

    Установлено, что сбил Скалони его друг. Авария была непреднамеренной. Тесты на алкоголь у обоих участников ДТП были отрицательными. Полиция занимается делом.

    Пресс-служба сборной Аргентины сообщила, что тренер был выписан после оказания ему медицинской помощи.

    Скалони выступал за «Мальорку» в бытность игроком. У него есть дом в муниципалитете Кальвия, где произошла авария.

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