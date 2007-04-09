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    Артем Федецкий: «Московский клуб предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»

    Теги премьер-лига Украина Карпаты премьер-лига Россия Артем Федецкий политика Футбол

    Защитник «Карпат» Артем Федецкий в новом выпуске проекта Tribuna.com на YouTube «Трендец» рассказал о возможном переходе в чемпионат России.

    «У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения – очень хороший. Но не все считается в деньгах.

    Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет.

    Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану.

    Нет, ребятки, не на того нарвались», – сказал Федецкий.

    Не забудь собрать команду и выиграть полет в Европу, а также другие призы!

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