Артем Федецкий: «Московский клуб предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»

Защитник «Карпат» в новом выпуске проекта Tribuna.com на YouTube «Трендец» рассказал о возможном переходе в чемпионат России.

«У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения – очень хороший. Но не все считается в деньгах.

Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет.

Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану.

Нет, ребятки, не на того нарвались», – сказал Федецкий.