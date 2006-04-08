СКА победил ЦСКА, «Зенит» поделил очки с «Локомотивом», Слуцкий наехал на арбитра и другие новости утра

1. Крутейшая серия финала Запада ЦСКА – СКА в Кубке Гагарина продлена на седьмой матч. Питерцы одержали победу (3:2), счет в серии 3-3.

Победный гол забил Никита Гусев – арбитры потратили 10 минут на просмотр видеоповтора, чтобы его засчитать. Финалист определится 9 апреля в Москве.

2. В самом разгаре чемпионская гонка РПЛ – «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», позволив «Краснодару» сократить отрыв до четырех очков. Ярослав Ракицкий во втором матче подряд забил со штрафного.

Свои задачи решают команды и из нижней части таблицы. «Динамо» опустилось в зону стыковых матчей, «Уфа» покинула зону прямого вылета. Все результаты дня – здесь.

3. Чемпионская интрига в серии А если и была жива, то сейчас находится при смерти. «Наполи» не смог обыграть «Дженоа», поэтому «Юве» в оставшихся семи турах нужно набрать всего одно очко.

4. Аналогичная история и во Франции. «ПСЖ» мог оформить чемпионство уже в 31-м туре, но потерял очки в игре со «Страсбуром» – свою ногу к этому приложил Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Впрочем, парижан от титула отделяют всего два очка.

5. В Англии определился второй финалист Кубка – «Уотфорд», одержав победу над «Вулверхэмптоном» (уступая при этом 0:2 к 79-й минуте!), сразится на «Уэмбли» за трофей с «Манчестер Сити».

6. «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого в самой концовке упустил победу над ПСВ – 3:3. Российский тренер был зол на судью. Очень зол. ОЧЕНЬ.

7. Сразу три клуба НХЛ отправили в отставку своих главных тренеров. «Флорида» уволила Боба Бугнера, «Баффало» – Фила Хаусли, а «Лос-Анджелес» – Уилли Дежардена.

8. Российский защитник Вячеслав Войнов в ближайшее время будет дисквалифицирован в НХЛ на длительный срок. Да, история о домашнем насилии по-прежнему тянется с 2015-го.

9. В НБА «Майами» уступил «Торонто», «Орландо» выиграл у «Бостона». Другие результаты – здесь.

10. Мэдисон Киз стала победителем теннисного турнира в Чарлстоне, в финале впервые обыграв Каролин Возняцки и выиграв титул на грунте.

Виктория Азаренко не смогла доиграть финал турнира в Монтеррее против Гарбинье Мугурусы из-за травмы ноги.

Цитаты дня

«Если бы я была Путиным, то отправила бы мужчин выступать на женских соревнованиях, чтобы взять много медалей». Слабо в одном высказывании смешать плавание, трансгендеров, Сочи-2014 и Путина?

«11 тысяч мальчиков в академии «Краснодара» должны знать, что неправильно втроем бить лежачего». Сергей Галицкий грамотно разложил по полочкам ситуацию с Павлом Мамаевым.

«Вяльбе обращает внимание на меня, чтобы не говорить о существующих проблемах в сборной». Дмитрий Губерниев заговорил о конфликте с президентом Федерации лыжных гонок России.