ЦСКА развалил «Спартак», 8-й «Ришар» Овечкина, Кучеров побил рекорд Могильного и выиграл гонку бомбардиров НХЛ, победы «Барсы», «Баварии» и «Юве» и другие новости утра

1. ЦСКА в главном русском матче недели разобрался со «Спартаком», дубль сделал Арнор Сигурдссон. Это первое поражение красно-белых в чемпионате при Олеге Кононове, баллы за тренировки и командные ужины не помогли. ЦСКА поднялся на 3-е место, до «Зенита» – 4 очка.

«Краснодар» вдесятером одолел «Крылья»: Виктор Классон забил пенальти паненкой на 92-й минуте. Краснодарцы тоже в гонке, их отставание от Питера – 3 очка.

Уже сегодня «Зенит» может увеличить отрыв, обыграв «Локомотив». Но команда Семака в этом сезоне не одержала ни одной победы над московскими клубами на выезде. И статистика за «Локомотив»: в 7 последних встречах в РПЛ команда не проиграла 5 раз. Семак же говорит, что сегодня «Зенит» может сделать шаг к чемпионству. Петербуржцы одержат первую победу над московским клубом в гостях в этом сезоне? Не нужно гадать, получи 1 000 рублей на ставку бесплатно и сделай свой выбор.

2. В пятом матче финала Восточной конференции «Салават Юлаев» в овертайме победил «Авангард» и продолжает бороться, счет в серии – 2-3.

3. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров побил рекорд Александра Могильного, набрав 128 очков в регулярке НХЛ. Теперь это лучший результат среди россиян. Также он официально оформил выигрыш приза лучшему бомбардиру сезона («Арт Росс Трофи»), опередив предыдущего победителя Коннора Макдэвида на 12 очков.

4. Александр Овечкин в последний день регулярного чемпионата НХЛ не забил и заставил поволноваться за победу в снайперской гонке. К счастью, главный конкурент – Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» – забил только однажды и остановился на отметке 50 голов, у Александра – 51.

Таким образом, Овечкин в 8-й раз в карьере выиграл «Морис Ришар Трофи» и побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках.

5. В центральном матче бундеслиги «Бавария» отгрузила 5 штук «Боруссии» и вернулась на 1-е место. Вопрос с титулом решен? Все результаты дня – здесь.

6. «Барселона» до 85-й минуты мучилась с «Атлетико», который с середины первого тайма играл вдесятером из-за удаления Диего Косты (он сказал пару ласковых арбитру). Потом включились Луис Суарес и Лионель Месси. У инопланетянина – 33-й гол в Ла Лиге и новый рекорд турнира по числу побед.

«Реал» опять собрался проиграть (на этот раз «Эйбару»), но Карим Бензема сделал дубль и спас реноме Зидана.

7. «Ювентус» победил «Милан» благодаря голами Пауло Дибалы и Мойзе Кина. Если «Наполи» сегодня проиграет «Дженоа», «Юве» досрочно станет чемпионом Италии. Другие результаты игрового дня – тут.

8. Чешская биатлонистка, двукратная чемпионка мира Габриэла Коукалова может возобновить карьеру.

9. В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» с минимальным счетом победил «Брайтон» (1:0) и в финале сыграет с «Уотфордом» или «Вулверхэмптоном».

10. НХЛ. В заключительный день регулярки наконец-то определились все пары первого раунда плей-офф на Востоке и Западе. С точки зрения количества игроков из России самой интригующей будет серия между «Тампой» и «Коламбусом».

11. Российская фигуристка Мария Сотскова ушла от тренера Елены Буяновой и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.

12. «Монако» Александра Головина спас матч с «Генгамом» (это последняя команда Франции), сравняв на 93-й минуте.

13. В НБА «Бруклин», продолжающий бороться за выход в плей-офф, обыграл в гостях лидера лиги «Милуоки», а «Чикаго» дома потерпел поражение от «Филадельфии».

Цитаты дня.

«Мне идти брать кредит, чтобы вернуть призовые IBU? Я эти деньги не украла». Биатлонистка Екатерина Глазырина недоумевает.

«Кто его вообще спросил? Пошел к чертовой матери!» Татьяна Тарасова ответила Константину Зырянову.

«Он кричал мне: «Срал я на твою мать-шлюху». Судья объяснил, почему удалил форварда «Атлетико» Диего Косту. Кажется, основания были.